Un exitoso Mes del Cocido que no entiende de covid

A falta de cuatro días para que termine oficialmente el XXIV Mes do Cocido de Lalín, el alcalde, José Crespo, se muestra satisfecho porque los restaurantes lalinenses siguen con sus fogones a pleno rendimiento para servir decenas de fuentes de su plato estrella todos los días de la semana. Y es que la covid no ha impedido que cientos de vecinos y vecinas y visitantes se acerquen a la capital dezana para degustar un exquisito cocido en compañía de familiares y amigos. El día grande de la feria este año se celebrará en abril, algo que también ve positivo el regidor, que considera que si esta pandemia ha servido para algo es para “comprobar unha cousa da que eu estaba convencido: que o cocido se pode desestacionalizar”. Y es que lo que no logre esta feria, la primera en el Estado en alcanzar el reconocimiento internacional, no lo logra ninguna. M. R.