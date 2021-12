Un gesto que es difícil de manipular, enmascarar, esconder o controlar

En cualquier manual (incluso en el buscador de Googles) para explicar la expresión “un gesto vale más que mil palabras” se escribe que “la comunicación no verbal, aquello que expresamos con el cuerpo y la expresión facial, dice más de nosotros que todo lo que expresamos verbalmente”. Se justifica aludiendo que la credibilidad no verbal “es difícil de manipular, enmascarar, esconder o controlar”. Por eso la secuencia de Isabel Díaz Ayuso acudiendo a recibir a Alberto Núñez Feijóo y refugiándose en su abrazo no se puede obviar, más bien al contrario si se compara con el gélido encuentro de la madrileña con Pablo Casado. Sabe Isabel que su futuro puede pasar por Feijóo y lo demuestra siempre que puede. S.A.