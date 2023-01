Un lugar para Besteiro: ¿jarrón chino, gregario o el 10 en el dorsal?

A propósito del estado de purificación judicial en el que recientemente quedó el ex líder del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, el actual número dos de los socialistas gallegos emitió dos sentencias algo contradictorias entre ellas. Primero, con la comprensible emoción del momento, dijo sobre el político lucense que “cuando tienes a Messi hay que ponerlo a jugar”, y unos días más tarde, viendo que la polvareda de sus palabras daban pábulo a una posible aspiración de Besteiro a la Presidencia gallega, frenó un poco esa desmedida euforia y matizó que “elogiar a Besteiro no significa que vaya a ser el candidato a la Xunta”. Parcialmente, tiene razón, pero sólo parcialmente. Elogiar la valía de Besteiro y decir que el partido debe aprovecharla no significa que esta frase sólo se pueda materializar dándole la candidatura más deseada. Es verdad, pero Lage Tuñas donde se equivocó es en la comparación con Messi. Evidentemente, un activo como el argentino nunca podría jugar de portero o de lateral. Sería siempre el hombre más importante en cualquier equipo. Tal vez ahí exageró. Igual Besteiro no es Messi, que sólo hay uno, sino un Lucas Pérez, que también protagonizó estos días un sonado regreso. Una figura más autonómica que mundial.

xosé ramón r. iglesias