Un millón de visitas para reforzar la influencia cultural del Gaiás

Ahora es cuando algunos agoreros, los que no se cansaron de repetir el fiasco que suponía la Cidade da Cultura, deberían salir a la palestra. Pero no. Un millón de visitas al complejo del Monte Gaiás dan una idea clara de la repercusión cultural que ha logrado. Ha sido un trabajo duro y continuado, en el que Ana Isabel Vázquez, como directora gerente, ha sabido dar lo mejor de sí para relanzar cada día más una programación de primerísimo nivel. Los éxitos no son solo cuantitativos, porque el 2022 ha sido una año de internacionalización y de apoyo a la creación cultural, bases del programa del Gaiás. Un éxito de muchos para beneficio de todos. R.S.