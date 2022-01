Un ministro no útil empeñado en sacar las cosas de quicio

No debió haber nunca en España político, y desde luego ningún ministro tan inútil como Alberto Garzón. Entendiendo por inútil la primera acepción en el diccionario de la RAE: “No útil” y sin entrar en las otras dos relativas a “Que no puede trabajar o moverse por impedimento físico” o “Que no es apta para el servicio militar”, ésta última ya en desuso. Y debemos insistir en que el ministro de Consumo es un inútil (no útil) por que a cada cosa que hace le responde algún compañero en el Consejo de Ministros afirmando que dice/habla/actúa siempre a nivel particular... nunca como miembro del Gobierno; es decir, para los que componen el ejecutivo, empezando por su presidente (recuerden lo del “chuletón a su punto es imbatible”) es un perfecto inservible, inepto, incompetente, ineficaz, vano, estéril, improductivo, inane, incapaz o infructuoso, elija el lector el sinónimo que prefiera.

La última de Garzón (por mucho que diga que sus palabras se sacaron de contexto) vuelve a atacar directamente a una parte importante del sector ganadero y se resume en su opinión de que las granjas españolas “contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados” en una entrevista publicada en The Guardian. Un ejemplo de coherencia. Como desde el propio Gobierno no tardaron en desmentirlo solo queda una solución, que Sánchez lo cese ya; y una pregunta, a quién en el periódico inglés se le ocurrió entrevistar al ministro más no útil. Que la elección también tiene mucha guasa. Sabela Arias