Un negacionista que flaco favor le está haciendo a la sociedad

“Nunca ha estado más libre. Desde este momento, Novak se ha convertido en símbolo y líder del mundo libre, del mundo de los países y pueblos pobres y oprimidos”. El entrocomillado anterior pertenece al padre de Novak Djokovic, el tenista serbio retenido en Australia por llegar a esa país sin haberse vacunado contra la Covid. allí debería jugar el primer Gran Slam de la temporada pero las autoridades australianas son inflexibles: nadie entra sin presentar el pasaporte de inmunización o con un certificado médico que acredite no poder recibir las dosis. Djokovic es un negacionista que está haciendo mucho daño. No es nuevo. Es tan buen tenista como mala persona. Y no va a cambiar. a.T.