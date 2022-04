Un nombramiento con mensaje en clave de mujer y de moderación

“Ha servido a sus vecinos desde la Alcaldía de Logroño. Ha servido a su país desde diferentes responsabilidades en el Congreso. Le pido que asuma una nueva responsabilidad sirviendo también a su partido”. La previsibilidad de Alberto Núñez Feijóo solo se rompió anunciando a través de su cuenta de Twitter que Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Cuca Gamarra para todos, será la secretaría general que le acompañe en esta nueva y complicada etapa en el Partido Popular.

Gasta fama de tanta cuota de moderación como de firmeza, se declara feminista liberal, está soltera, licenciada en Derecho Económico, con postgrado en Derecho Cooperativo, en la Universidad de Deusto, no rechaza un Rioja (es de Logroño) y corre maratones, incluso estuvo en el de Nueva York, que es lo máximo para una aficionada. Encaja como un guante en el perfil que busca el aún presidente gallego y, a pesar de que muchos apuntaban a Esteban González Pons como candidato, no cabe duda de que tras la experiencia de Teodoro García Egea al PP le iba a ir mejor con una mujer en este puesto de especial relevancia habida cuenta de que Feijóo no estará presente en el Congreso.

Pese a su permanencia al lado de Pablo Casado, no sale demasiado castigada de la complicada era que ahora se cierra en las filas populares: ella es más política de convicciones que de arrebatos y será capaz de seguir la línea que marque Feijóo en lo que resta de legislatura. Precisamente le tocó, como portavoz parlamentaria, sustituir a Cayetana Álvarez de Toledo para rebajar la tensión existente en el Parlamento. Sobre su capacidad como dirigente hay pocas dudas: recibió el Ayuntamiento de Logroño en situación de quiebra y lo dejó con superávit.

Dicen de ella que no tiene adscripción a ninguna línea ya que trabajó con Mariano Rajoy o Casado y lo hizo con Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, es decir, antes que de alguien es del PP y con su nombramiento Feijóo lanza un claro mensaje a Santiago Abascal y Vox: inflexible en la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia machista. Aunque algunos grupos de la izquierda puedan tener dudas. sabela arias