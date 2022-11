Un plan bien trazado para el Santiago del futuro y no la palabrería barata

Visita hoy la capital gallega la ministra de Transportes para abordar con el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, la denominada Agenda 2030 y su aplicación en Compostela, un proyecto que vienen desarrollando desde hace tiempo los profesores Santiago Lago y María Cadaval. Confiemos en que estos planes que tratan de trazar el camino hacia la ciudad del futuro no se queden en agua de borrajas, o lo que es lo mismo, en informes de miles de folios en los que se invierten cientos de miles de euros que no llevan a ningún lado. Confiemos también en que Raquel Sánchez no llega hoy a Santiago con palabrería barata, sino con una propuesta bien calculada. Que así sea. A.R.