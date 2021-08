Un problema: nadie te echa de menos ni en vacaciones

Los últimos tuits de Alberto Garzón invitan a pensar que se encuentra de vacaciones aunque, en su caso, difícil es saber si está laboralmente activo. Eso sí, el 4 de agosto nos recordó en su balance de media legislatura que “la actividad de @consumogob ha sido intensa este año y medio”. Si él lo dice no seré yo quien lo contradiga pero una rápida encuesta entre nueve personas que me rodean cuando escribo estas líneas no le deja en muy buen lugar. A vuelapluma de ese año y medio solo recuerdan el lío que montó (cinco a favor y cuatro en contra) con el tema del consumo de carne y su desaparición en el más grave problema que tienen los consumidores en este momento. Ni está ni se le espera y el resultado de la encuesta se lo pueden ustedes imaginar. Ni uno de nueve fue capaz de decir algo positivo sobre el ministro. Que parece que sigue de vacaciones. Aunque no lo sabemos. A.T.