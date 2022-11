Un roteiro literario por Rianxo guiado en base á obra ‘de catro a catro’

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega organizou un roteiro literario pola vila de Rianxo, que leva como título De catro a catro: follas de culto dun diario de fracasos. Terá lugar o vindeiro sábado día 12 a partir das 11.30 horas e será guiado polo escritor Xosé Ricardo Losada. A iniciativa pretende dar a coñecer as cidades e vilas do país da man das nosas escritoras e escritores, que exercen de guías tomando como base obras propias ou alleas vinculadas a eses espazos. O número máximo de participantes é de 25, e deberán inscribirse previamente enviando un email a oficina@aelg.org antes do 11. Bo xeito de promocionar (e de coñecer) Rianxo. s. souto