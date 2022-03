Un triunfo que supone algo más que un éxito deportivo

No es Florentino Pérez un hombre que saque a la luz sus emociones, al contrario da la impresión de ser frío y calculador. Por eso a veces es extraño verlo en un mundo, el del fútbol, en el que los sentimientos florecen tan a menudo. No existen muchas imágenes suyas exteriorizando lo que lleva en su interior pero durante la noche del miércoles seguro que habrá disfrutado mucho. Poder doblegar a Nasser Al-Khelaïfi es algo más que un éxito deportivo, es el mantenerse fiel a una idea más cercana al fútbol tradicional que a la nueva moda que imponen los clubs-estados. Se quejaran los puristas pero Florentino, desaparecido Agusto C. Lendoiro, es lo más parecido que queda a un Santiago Bernabéu. SaBELA ARIAS