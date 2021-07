Un valor en alza para el asedio al alcalde de la ciudad-estado

El presidente Feijóo se rodeó de mujeres en su Gobierno desde el primero que formó. Pero, en la cúpula de su partido, no abrió tanto la mano al género femenino y siempre fueron los hombres los que llevaron la batuta. Puede que fuese por la inercia del desarrollo de los acontecimientos en la formación conservadora que heredó de Fraga o que, como en los partidos no se llevan las cuotas tanto como en los Gobiernos, simplemente no se diese el caso. Pero anoten este nombre, Marta Fernández-Tapias, a la que cada vez le dará más cancha. Se mueve donde más lo necesita, en el ámbito de Caballero.