Un vehículo innovador que no cambiará las cosas por ahora en Compostela

Santiago presume de las últimas pruebas del revolucionario vehículo autónomo que debería utilizarse, en teoría, para el puerta a puerta del reparto en el casco histórico. El problema de los drones que nos traen la pizza y el último capricho chino a casa y de los coches que toman decisiones propias y andan solos como si tal cosa es que nunca acabamos de verlos. Nos enseñan mil pruebas, la mayor parte en zonas cerradas, pero la realidad de la vida cotidiana, el caos de la circulación urbana, no permite todavía uso, más allá de posibilidades. Sindo Guinarte ya nos avisa que por ahora no se trata de comprar estos vehículos, pero al menos se apoya un proyecto singular. a.s.