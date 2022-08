Un verano cargado de visitas ilustres

Su templo está casi a la altura de la Catedral, aunque quien acude al restaurante Don Quijote no lo hace para rezar, sino para para disfrutar de lo mejor de la gastronomía gallega. Manolo García no deja de recibir visitas de ilustres este verano. Será porque por todos es sabido que como en su casa se come en muy pocos sitios. Los últimos en dar fe de ello han sido el reconocido periodista Luis del Olmo y el padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, quienes visitaron Santiago con motivo del Día del Abuelo; y no faltaron al Quijote, claro. A.R.