Una almirante en jefa, 24 horas a disposición del sueño de Breogán

Reunión y rueda de prensa con el republicano Gabriel Rufián, comparecencia en el Parlamento gallego, cumbre municipal en el ecuador de la legislatura, movilización y mitin en el pazo de Meirás... La agenda de Ana Pontón podría desfondar a cualquiera, menos a ella... y al presidente Feijóo, que es en realidad quien impone este ritmo tan alto. Tal como está la política gallega, con el PPdeG llegando con sus tentáculos a todas las esquinas, la posibilidad de llegar a la Presidencia de la Xunta está muy cara en el panorama político, pero todavía más en el aspecto personal. Los líderes que aspiran a ella viven como santa Teresa de Jesús, sin realmente vivir en ellos, sino en otro lugar de coordenadas inexactas y desde luego poco en sus casas. En el caso de los aspirantes que hoy todavía les toca habitar los escaños de la oposición, viven sin vivir en sí mismos no por una atracción mística del poder que les arrebata todos los sentidos, sino que llevan, casi por necesidad, la misma existencia de Feijóo, pero por la acera contraria, por una mera cuestión de supervivencia en este tablero político infernal. Para contrarrestar el día a día del boss de San Caetano, se ven obligados a un trajín inusitado que una persona ajena a este mundo nunca podría comprender. Ellos sí y se escudan en lo que llaman vocación de servicio público. Tiene que ser cierto porque de otra manera no se entendería: su carga de trabajo y las renuncias que supone no van en sus sueldos.

Ana Pontón, como Beiras en su día, sabe que el Bloque depende totalmente de ella y que este es uno de los momentos históricos de la organización, que atraviesa una época álgida de resultados, como en el último lustro del siglo pasado ya sucediera con el viejo profesor de Economía, pero esta vez con el sello femenino de estos tiempos. Con nuevos protagonistas, el BNG recorre el mismo camino hacia la cumbre. Regresaron a Madrid y ya son segundos en O Hórreo... veremos dónde se queda su déjà vu.