¿Una apuesta segura en los tiempos que corren?: el Xacobeo

Con Europa cruzando los dedos ante la amenaza de guerra en Ucrania y la pandemia de covid intentando no sucumbir al avance de la ciencia a través de la variante omicron, no son pocos los ciudadanos que se preguntan si a día de hoy existe algo que no comporte un riesgo. Pues bien, la respuesta es que sí: el Año Santo. Sin duda, la gran baza que tendrá Galicia en 2022 para intentar consolidar la recuperación tras la crisis sanitaria, por mucho que esto molesta a algún alcalde, más preocupado por sí mismo que por el bienestar de comerciantes, hosteleros o negocios de todo tipo que tienen a su disposición una potente herramienta para intentar remontar el vuelo a la que en localidades como Vigo no se saca el suficiente partido por cuestiones de índole política. Con el empeño de que esta cita sea la mejor de la historia a pesar de las dificultades, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó durante la última jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid las actuaciones incluidas en el Plan Xacobeo Next Generation. Una estrategia ambiciosa que permitirá a la comunidad gestionar casi 40 millones de euros para poner en marcha acciones de cohesión en destino con el objetivo de reforzarse como un lugar que de total confianza para el visitante. Son recursos para impulsar el cicloturismo o el Camino en familia, que se acompañarán de cuatro Planes de Sostenibilidad Turística presentados por entidades locales de los que se beneficiaron Vilagarcía de Arousa y Oia, la Mancomunidad del Salnés o la Diputación de Pontevedra, desterrando así el mito de que sólo se beneficia Santiago. Tranquilidad en espacios abiertos y en contacto con la naturaleza, una propuesta gastronómica y paisajística atractiva y los mejores índices de España en impacto del coronavirus son los pilares de la oferta gallega. ¿Busca una apuesta segura en los tiempos que corren? No hay duda: el Xacobeo. f. de toro