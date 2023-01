Una carrera dorada que ciega con el relucir de tanto oro de Arabia Saudí

Nadie discute la grandeza de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia. Sus luchas con Messi por ser el mejor enamoraron al mundo del fútbol, pero el tema de hoy no trata de ello, sino del cierre de la carrera del portugués. Ha firmado un contrato de siete años (parte como asesor) con el Al Nassr saudí, donde se habla de cifras de entre 200 y 500 millones de euros con los negocios que hay detrás. La pregunta es: ¿Ha hecho mal en firmar? No, pero no será un “buen” final. Después de que ningún equipo Champions lo quisiera y de la imagen dada en el Mundial, este cierre de carrera lo llena de oro, pero con un final pobre y poco reluciente en su leyenda. André Couce