Una defensa de la igualdad que lleva a no soltar la presa

Quienes conocen a Paula Prado tenían muy claro que el desplante de Carmela Silva a Marta Fernández-Tapias, en la cumbre consular de Vigo, no iba a saldarse con aquel patético comunicado de los socialistas de la ciudad olívica. Al contrario. La reunión semanal de la comisión de Igualdade del PPdeG se centró en pedir a sus grupos municipales que de cara a los próximos comicios enarbolen la bandera de la igualdad y sean “axentes sociais que aporten solucións” antes las desigualdades que se comenten en sus campos de actuación. Pero además, a instancias de su presidenta Raquel Touriño, volvió a salir el tema del ninguneo de la presidenta del Diputación de Pontevedra a la líder de los populares en Vigo. Que también ocupa cargo orgánico. Carmela mira para otro lado pero se le acumulan los problemas. No le van a pasar ni una. a.t.