Una enfermedad dura, pero con un pronóstico cada día más favorable

José María Prieto es un médico de los que echamos de menos cuando no tenemos la suerte de que nos atienda uno como él. Esa parte humana, al margen de su profesionalidad y conocimiento, es la que le aporta un plus por el que muchos le conocemos. Es un auténtico especialista en la esclerosis múltiple, una dura enfermedad que cada día se afronta con mejores perspectivas, gracias a los avances científicos y al excelente equipo que capitanea, en el caso de la capital gallega, Prieto. Es precisamente en este tipo de dolencias crónicas cuando más se agradece afrontarla con el apoyo de médicos de primerísimo nivel, como es el caso. a.s.