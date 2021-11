Una fauna inclasificable o especies en vías de extinción

Si viviera Félix Rodríguez de la Fuente y se dedicara a programas del corazón seguro que no sabría cómo definir a personaje tan peculiar. Quizás diría aquello de “en la agreste infancia de la meseta pedía a las gentes del páramo que me contaran una historia de lobeznos” para referirse a esa camada de hijos de que transitan por la socialite española. Uno de los ejemplares más genuinos sería, sin lugar a dudas, la inclasificable Tamara Falcó, protagonista principal de una fiesta de cumpleaños con todos los ingredientes para ganar el Óscar a los horrores. Incluido el baile que protagonizó ella misma con un tal Íñigo Onieva o el de su madre, Isabel Preysler con Boris Izaguirre. Especímenes en vías de extinción. ¿O no? s.a.