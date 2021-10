Una filosofía virtuosa: dejad que los mayores se acerquen a nosotros

Podría parecer paradójico que Feijóo encargara a la conselleira más joven de su Gobierno, Fabiola García, el cuidado de los mayores. Pero no sólo no lo es, sino que semejante circunstancia se sitúa en el centro mismo de lo que es la filosofía de su Gobierno. Recordemos que esta Xunta ya puso en práctica una novedosa medida de convivencia intergeneracional transitoria –aunque el principal motivo no era ese– para que niños y mayores compartan el bus escolar en los desplazamientos desde las aldeas a los centros urbanos. La conveniencia de esta interrelación entre edades distantes la explicó ayer la propia titular de Política Social: “Para que les vaya bien a los jóvenes, les tiene que ir bien a los mayores, y viceversa”. Esta idea la verbalizó en unas jornadas sobre el envejecimiento, donde se pusieron de manifiesto algunos datos a priori tan terribles como que en las provincias de Lugo y Ourense en 2050 habrá más pensionistas que trabajadores. Decimos a priori porque, como resalta la conselleira, este peculiar escenario demográfico hay que verlo como “un reto y una oportunidad”. Siempre está bien tener esta visión optimista, ya que o mucho cambian las cosas –lo que no parece probable– o en menos de treinta años –que no es nada– no quedará otra que convivir con esa situación de pirámide invertida en niveles máximos. Ya la Xunta proveerá.

xosé ramón r. iglesias