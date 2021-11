Una nueva Euskadi que despierta del sueño de la sierpe

Arantza Santesteban despuntó muy joven y pronto se convirtió en una de las promesas de la cultura vasca. Con el paso del tiempo no defraudó las esperanzas que había depositadas en ella y se consagró como una cineasta de enorme talento. Creció en ambientes abertzales y en 2007 fue detenida y encarcelada por su relación con Batasuna y el entorno de ETA. Pasó casi mil noches en la cárcel y narró esta experiencia en 918 GAU, filme documental que acaba de ganar el Premio Ciudad de Lisboa a Mejor Película en la sección Competencia Internacional. En la prisión recibió multitud de cartas de apoyo que no abrió hasta años después. En ellas encontró “guiños que formaban parte de mi pasado pero que ya no hablaban de mí”. Ahí nació su película y su nueva vida. Abriendo perspectivas para la Euskadi del futuro. La de siempre, pero en paz. e. m.