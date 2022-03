Una oportunidad de oro para resarcir su política energética tan errática

La también vicepresidenta tercera del Gobierno llevaba tiempo con un perfil bajo, tras la explosión mediática de hace un año, temiendo la avalancha que se le venía encima. La mayor parte de sus planes para la transición ecológica no se podrán cumplir, o sufrirán retrasos, y sus ideas dejaron demasiados cadáveres por el camino. Y no nos referimos a los muertos en la invasión de Ucrania. Teresa Ribera se dio demasiada prisa en cerrar, por ejemplo, los complejos de As Pontes y Meira-ma que ayudarían a abaratar el precio de la energía. Tiene

la ministra ahora una ocasión única: la UE puso en sus manos la posibilidad de obligar a las eléctricas a reducir el precio de la factura. ¿Será capaz de dar el paso adelante? s. a.