Una oportunidad en clave singular

Si todo le sale bien, y a la vista de los precedentes, no se puede descartar que esta joven militante del PP en Gandía, que reconoce abiertamente ser transexual al tiempo que pide al partido que abra sus puertas, podría ser la rival de Núñez Feijóo para presidir a los populares. Solo necesita 99 avales, el número 100 seguro que se lo da Teodoro García Egea. No estaría nada mal que Alexia Herránz tuviera la oportunidad de ofrecer su alternativa: de entrada rechaza a Vox y dice que las mujeres del PP son sus referentes. Empezando por Isabel Díaz Ayuso. A.T..