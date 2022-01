Una venta en Miami para romper la tendencia y empezar bien el nuevo año

Tras la pandemia no corren buenos tiempos para los negocios de Sandra Ortega, escaldada al conocer una auditoria externa que le llevó a prescindir del que era mano derecha de su madre, la fallecida Rosalía Mera, un asunto que todavía colea en los tribunales. Se refiere a inversiones que había hecho en el sector hotelero, sobre todo en la cadena Room Mate, del conocido empresario Kiko Sarasola. En la reorganización de sus finanzas dio un paso más poniendo a la venta por 55 millones el hotel The Standard Spa, en Miami, al grupo Starwood. No es un mal negocio habida cuenta de que la compra la realizó por treinta. Un respiro para empezar bien el año. A.T.