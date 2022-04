Uno de los santos inocentes y libres de nuesto cine

Si alguien no odió a Juan Diego en su papel de señorito abusón en Los santos inocentes, es que no le gusta el cine. Bordaba todos las interpretaciones porque su talento era inmenso, pero además era un gran luchador por los derechos de la gente, en general, y de los actores, en particular. En aquella memorable versión de la novela de Miguel Delibes, Mario Camus le encargó la representación del villano, un madurito achulado de familia bien, sin escrúpulos y putero, acostumbrado a machacar a los que tenía por debajo. Todo lo contrario de lo que era Juan Diego y, sin embargo, qué creíble y sinvergüenza estaba en todas sus escenas. Lo hizo tan bien, que los cines se llenaron de aplausos cuando Paco Rabal, metido en la piel de Azarías, lo ahorca sin piedad desde la rama de un árbol. Ayer se nos fue de verdad. Con él, se va parte del alma de nuestro cine. r. r.