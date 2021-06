Urge investigar si los Bomberos están bien coordinados

Dejando al margen si el portavoz del PP en Santiago se explicó de forma demasiado vehemente al criticar que los bomberos compostelanos no acudiesen al incendio registrado el pasado viernes en Oroso, que no parece el caso, lo cierto es que todo indica que en dicho operativo falló de una forma notoria la coordinación de emergencias. En este sentido, resulta bastante chocante que desde Raxoi se insista en que el 112 llamó a los agentes de Santiago para pedir solamente “el relevo” de sus compañeros de Ordes, cuando la versión contraria asegura que reclamaban un “refuerzo” dada la gravedad del fuego. Había vidas humanas en peligro, y desde luego hay que investigar los detalles de esa llamada para saber qué ocurrió realmente. De lo que no cabe duda es que los agentes de Santiago hubiesen salido pitando si llegan a conocer la gravedad de los hechos. Poner eso en duda sería una insensatez. D.P