Utilizar los focos de la investidura para dejarse ver y no perder rueda

Esta semana se abre el telón de la minilegislatura de dos años en el Parlamento gallego y la portavoz nacionalista empieza a trazar su nueva hoja de ruta para llegar a las elecciones autonómicas de 2024 con todas las opciones. El hecho de que en esa cita no vaya a estar Feijóo anima a los candidatos de la oposición a pensar que derrotar al PPdeG será algo más fácil. Y ese camino, que ya advertimos desde aquí que fácil no será, comienza con la sesión de investidura de Alfonso Rueda, en la que Pontón intentará que los gallegos la visibilicen como futura presidenta de la Xunta. Su contrincante socialista, además, no estará, así que es su primera gran oportunidad. A. A.