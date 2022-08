Valorar las obras con una cierta perspectiva para no meter la pata

Hoy no se concibe la capital gallega sin la existencia de Fontiñas. Pero en su momento, principios de los años noventa, fue una obra rodeada de polémica. Como tantos proyectos importantes que en el momento de nacer enfrentan a una ciudad en dos bandos, pero que el paso del tiempo acaba poniendo en su sitio. Recuerdo al alcalde Xerardo Estévez, orgulloso como estaba de esa obra de Fontiñas, llevando incluso a alguna visita ilustre a visitar la zona, años después de que todo se hubiera concluido. No solo permitió un crecimiento ordenado en la ciudad, muy limitada para el desarrollo urbanístico, sino que transformó todo ese entorno de la zona norte. A.S.