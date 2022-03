Vencer al enemigo por el engaño o hacerlo empleando la fuerza

Escribía Pablo Iglesias dentro de su colección de colaboraciones, bajo el epígrafe de Lavorare con Lentezza, una titulada Sánchez, los saharahuis y Unidas Podemos, en el que trataba de justificar que la formación política que fundó y contribuyó a hacer grande se mantenga en el Gobierno tras las últimas traiciones-engaños (envío de armas a Ucrania y sumisión al rey de Marruecos) de sus socios.

Su resumen de lo acaecido se solventa con una de las frases que escribe: “El golpe del presidente fue frío, rápido y alineado con una correlación internacional de fuerzas en la que, primero EE.UU. y después Alemania, asumieron la realidad del poder marroquí”. A partir de ahí, el argumentario lo recoge de El príncipe de Nicolás Maquiavelo resumido en la sentencia siguiente: “Aunque el engaño sea detestable en otras actividades, su empleo en la guerra es laudable y glorioso, y el que vence a un enemigo por medio del engaño merece tantas alabanzas como el que lo logra por la fuerza”. Desliza Iglesias que Pedro Sánchez está lanzando, en lenguaje bélico, torpedos a la línea de flotación de Podemos y recomienda a sus compañeros que aguanten en el gobierno al considerar que el PSOE es “un socio necesario para hacer políticas progresistas pero que no es necesariamente una fuerza política de izquierdas” .

Debería saber el exvicepresidente, por un lado, que el presidente no es persona de fiar y de ello pueden dar buena cuenta desde Carmen Calvo, su ex brazo derecho en el Ejecutivo, hasta José Luis Ábalos, que le hizo el trabajo sucio en el partido, pasando por Arancha González Laya que se comió el marrón por la entrada de Brahim Ghali en España. Los tres le darán un cursillo acelerado sobre traiciones.

También convendría que Pablo Iglesias, además de leer a Maquiavelo, acudiera a Immanuel Kant para darse cuenta, como me recuerda una persona muy próxima, que “no puede haber disputa entre la política, como aplicación de la doctrina del derecho, y la moral, que es la teoría de esa doctrina; no puede haber disputa entre la práctica y la teoría. A no ser que por moral se entienda una doctrina general de la prudencia, es decir, una teoría de las máximas convenientes para discernir los medios más propios de realizar cada cual sus propósitos interesados, y esto equivaldría a negar toda moral”. sabela arias