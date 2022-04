Verdades a la cara que no dejan en buen lugar a los colegas

Es difícil imaginar que entre las lecturas de Pablo Iglesias se encuentren referencias a la larga carrera política de Pío Cabanillas Gallas, aquel ministro del postfranquismo que dejó algunas perlas como “yo siempre he mandado muy poco, pero anduve cerca de lo que se decidía, que quizá es lo más importante. Yo diría que el poder de decidir cosas me es indiferente, pero me preocupa saber a dónde se va, estar al tanto de por donde no hay que ir”. Pero seguro que Iglesias, siempre bastante curioso, si conoce aquello que se le atribuye a Pío padre: “con estos amigos para que necesito enemigos”

Viene todo a colación de esas Verdades a la cara que el exlíder de Podemos escribe en su nuevo libro. Los extractos publicados no tienen desperdicio y van muy en la línea Cabanillas.

De Yolanda Díaz señala que “está radiante como vicepresidenta y líder del espacio. Se gusta y eso se ve”, lo cual más que un halago o una crítica es la constatación de la realidad... que habrá arrancado de la ministra de Trabajo otro “eres un cabrón” como el que ya le espetó al propio Iglesias.

Otro de los episodios que no deja nada bien a su interlocutor, en este caso a Pedro Sánchez, es el cruce de mensajes de waspp que se produjo tras tomar la decisión de dejar el Gobierno. Al aviso del presidente de que “tendremos que discutir lo de los nombres en el Gobierno” el por aquellos días todavía vicepresidente le soltó un “nuestra cuota la decidimos nosotros”. Y punto final. Pedro se calló, por supuesto. Al menos eso cuenta Pablo. Que son Verdades a la cara. sAbela arias