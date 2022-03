Visibilizando o mellor da nosa literatura en todo o mundo

Con xa medio cento de autores incluídos na iniciativa do portal web en inglés Pórtico of Galician Literature, cuxo principal obxectivo é dar a coñecer a obra dos escritores galegos no exterior, Anxo M. Lorenzo acaba de acordar co coordinador do proxecto, Jonhatan Dune, a incorporación de cinco nomes máis das nosas letras. Trátase nesta ocasión dos premiados Xesús Fraga, Santiago Lopo, Lito Vila Baleato, Luísa Villalta, e An Alfaya. Unha iniciativa mediante a que calquera pode consultar fragmentos da súa creación literaria e información sobre a súa biografía en inglés. Letras galegas sen fronteiras. L. montero