Visitar a los mayores, los grandes olvidados, siempre es oportuno

Puede que este tipo de actos tengan un tufillo casi preelectoral para algunos, que ya se sabe que los políticos no mueven un pie sin pensar en las urnas. Pero la visita de Sánchez Bugallo a una residente de Porta do Camiño tiene una parte entrañable, oportuna. Máxime cuando fue la propia señora quien lo solicitó. Son los grandes olvidados, incluso por sus propias familias en muchas ocasiones, y todo lo que podamos hacer por ellos nos engrandece como sociedad. A los políticos, no obstante, habría que pedirles que se acuerden más a menudo de los jubilados, también a la hora de legislar y de garantizar unas pensiones justas. R.P.