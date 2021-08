Viva la cursilada: ahora “somos la vanguardia del conjunto del planeta”

El presidente del Gobierno parece no tener límites a la hora de colgarse medallas a sí mismo. Si no fuese porque la realidad es tozuda, parece como si España, gracias a él, estuviese sumergida en un lago de paz, de bienestar y de concordia en el que todos chapoteamos felices porque sabemos que nuestro almirante nos llevará siempre a buen puerto con el pulso firme y la mirada decidida. Las dos últimas intervenciones públicas de Pedro Sánchez han tenido, la verdad, mucha tela. En el balance de la actuación del Gobierno antes de que casi todos los ministros se vayan de vacaciones, el gran comandante de la “España multinivel” pintó un panorama tan idílico de la situación del país que muchos millones de ciudadanos se habrán preguntado, sin duda, de qué paraíso estaba hablando. Con el índice de contagios disparado debido a una quinta ola gestionada de una forma nefasta por el Ministerio de Sanidad, con la presión hospitalaria creciendo sin cesar y con varias autonomías sumidas en un caos jurídico inexplicable debido a la inexistencia de un plan estatal de restricciones generales, a Superman Pedro no se le ocurrió otra cosa que largar, con su habitual tonillo complaciente y ufano, que “somos la vanguardia del conjunto del planeta”. Semejante parida, con perdón, la soltó en referencia a lo bien que marcha el proceso de vacunación de la sociedad española, aunque seguramente tendría que haber hecho mucho más hincapié en que fueron las comunidades autónomas las que verdaderamente estuvieron al pie del cañón de este reto. De cualquier forma, alguien de confianza debería decirle al presidente lo cansinos, y a veces patéticos, que resultan los individuos que, como él, se quieren tanto y no intentan disimularlo. No será por falta de asesores. D. Peláez