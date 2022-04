Volando voy, volando vengo, sin Pablo Iglesias no me entretengo

La ungió Pablo Iglesias y ahora se arrepiente de ello, hecho este último que, más que perjudicarle, la podría impulsar todavía más en su carrera en solitario. A Yolanda Díaz la experiencia dice que se la adora o se la odia, sin término medio. En Galicia hay pruebas evidentes de ello. En menos de una legislatura pasó de ser la musa de la izquierda rupturista, aupada al Olimpo parlamentario por el tirón de Beiras, a un ángel caído que supo reconstruir sus alas al calor de Iglesias para volar hasta Madrid y empezar de cero borrando su pasado. En aquel grupo de En Marea a las órdenes parlamentarias de Podemos también hizo buenos amigos que hoy no le hablan. Pero ella dio otro saltito y se coló en el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que ahora se lleva mejor que con los ministros de Unidas-Podemos. No es que vaya dejando cadáveres en su camino, pero sí amistades que parecían indestructibles. A cada salto hacia adelante que da, deja atrás a un compañero de viaje con cara de cabreado. Pero a ella, en estos momentos, no le preocupa lo más mínimo. Sólo tiene ojos para las políticas que pone en marcha desde su Ministerio de Trabajo, sintiéndose especialmente orgullosa de la reforma de la ley laboral que había dejado Rajoy. Su idilio en estos instantes de su biografía es con esos miles de trabajadores que de repente ven cómo sus contratos se convierten en indefinidos. Eso es, también, lo que puede propulsar su candidatura a la Presidencia del Gobierno. Y las palabras de Iglesias sobre ella casi le pueden beneficiar en ese camino. Tal vez era el último lastre que la podría frenar. Volando sola irá más rápido.

eduardo montero