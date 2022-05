Voz libre, culta e nidia no orfeón do apelido Feijóo

É este un home coa cultura do Renacemento, que luce alá no alto dunha das facultades de maior tradición na Universidade de Santiago, a de Filoloxía. A Elías Torres o mesmo o atopas presentando un libro sobre a vida e milagros altruistas de Alejandro Viana, un personaxe que vai moito máis aló do clixé do Schindler galego que lle puxeron, escrita por Roberto Mera, que organizando unha merecida homenaxe ao cantautor portugués Zeca Afonso, rememorando ao mesmo tempo ao autor de Grândola, Vila Morena e aos movementos reivindicativos dos estudantes universitarios galegos na década dos setenta. Defensor dos valores do republicanismo, incluso a nivel estético, algún día Santiago debería recoñecer o moito que persoas como Elías Torres lle aportan desde o seu curruncho profesional e ético. Natural deTui, fai cidade en Compostela. x. r. i.