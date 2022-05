Vuelve a casa por la natividad de rueda en la presidencia del país

Imaginémonos por un momento, querido lector, que usted y yo somos los máximos responsables de una gran empresa, incluso los dueños, si no es demasiado fantasear, y un día recibimos en nuestro buzón de correos la siguiente carta de una persona fervientemente deseosa de trabajar con nosotros:

“Me llamo Elena Muñoz y soy licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Vigo. Con mucho esfuerzo y trabajo, conseguí acceder al cuerpo superior de la Administración autonómica, en la escala superior de Finanzas, con lo cual podría vivir toda mi vida como funcionaria, y no viviría mal, pero prefiero otras emociones profesionales. Por eso acepté la oferta del presidente Feijóo cuando me propuso ser la conselleira de Facenda en sustitución de Marta F. Currás. Años después, no me escondí cuando desde mi partido me pidieron que le disputase la alcaldía de Vigo al mismísimo Abel Caballero, el regidor de una gran ciudad más votado de España, que causaba auténtico terror electoral en mi propia formación, y al que nadie quería enfrentarse. Luego de un reto tan extenuante, fui designada para representar a Galicia en el Senado, que aunque tiene fama de balneario, buenas refriegas me di allí contra el Gobierno de Sánchez”.

Con este currículum, muy torpes gestores seríamos si no la acogiéramos con los brazos abiertos en nuestra corporación. Preparada, disciplinada, resolutiva y con un punto de ambición. El lunar de Caballero, previsible y perdonable (es eficaz, pero no enamora). Como Rueda hizo lo que haríamos nosotros, vuelve a Galicia con Calvo. El viaje inverso al hecho por Feijóo. xosé ramón r. iglesias