Xa vai o Fraga no vento: historia de un vínculo y un aborto de bofetada

En esos lugares tan comunes que nos regala el mundo que rodea la esfera política, es célebre la sentencia que recuerda a Manuel Fraga como el hombre al que el Estado le cabía en la cabeza. Pero dentro de Fraga, cabían también un sinfín de copias más o menos imperfectas de sí mismo, un número ilimitado de seres de compleja realidad psicológica, que complica sobremanera cualquier intento de escribir su biografía. No es un caso único, sin embargo. En el interior del escritor Alfredo Conde convergen, asimismo, múltiples identidades que tallan una personalidad poliédrica cuyos aciertos o excentricidades se reflejan en su vida y sus libros. Conde posee un alma habitable, como mínimo, por tantos Alfredos como obras publicadas bajo su firma, un dato que por sí mismo le confiere una singularidad psíquica tan compleja que destrozaría cualquier tentativa de psicoanálisis, pues es, con bastante diferencia, el autor con más páginas impresas en gallego a sus espaldas. Hoy anda de nuevo de estreno de la mano de la editorial Ensenada do Ézaro, que pone a disposición de los lectores uno de sus libros que promete más controversia, En canto a Fraga.

En canto a Fraga no es, precisamente, un canto a Fraga. Una leve diferencia de significante que cambia todo el significado. Conde relata en estas páginas su nunca sencilla relación con el expresidente de la Xunta, siendo consciente de que a don Manuel no se le atrapaba en una sola persona. “Eu tratei, probablemente, co mellor Fraga de todos; o que explicaría moitas cousas. O que admiraba a Ramón Piñeiro e estaba pondo a Galicia no mapa político nacional e internacional. Tamén é certo que acabei por coñecer ó peor de todos”, resume.

En el libro confiesa su temor a una foto que miente más que mil palabras: la suya en la portada de El País detrás de Fraga antes de volar a Cuba y una frase de Alfonso Guerra: “¿Qué hace un intelectual de izquierdas de maletero de Fraga?”. Otra foto, según cuenta, le enorgullece más: la que evitó, guardándose una buena hostia a don Manuel.