O Nadal no Val do Dubra, Nadal no val, xa comezou a semana pasada, o que non quita que aínda queden intensas xornadas de actividade por diante. Hoxe sábado, día 23, a veciñanza do Val do Dubra poderá gozar coa Festa e Mercado de Nadal. O pasarrúas fará un percorrido dende o Concello ata o pavillón municipal, no que Papá Noel percorrerá as rúas acompañado do Folión do Zampón.

A festa estará amenizada polo Folión do Zampón de Fantoches Baj, un espectáculo de cabezudos, zancudos, velocíclopes, actores e música en directo. Haberá inchables para as/os máis cativos e degustación de chocolate e rosca. A actividade comezará ás 18.00 horas coa saída dende o Concello, e culminará ás 20.00 horas coa degustación. Ademais, haberá un Mercado de Nadal situado no pavillón cun horario de 18.00 a 22.00 horas. O mércores, día 27, o Mago Teto actuará ás 18.00 horas no Auditorio Municipal. Unha gran posta en escena, unha iluminación espectacular, participación do público, humor, maxia son os elementos que fan do seu espectáculo, Rock and Magic, un show único, posiblemente a experiencia teatral máis parecida a un concerto de rock.

O venres día 29 desputarase, ás 17.30 horas na Casa da Cultura o Campionato de Xadrez.Haberá trofeos ao primeiro e segundo clasificado xeral e trofeos ao primeiro Sub-8, Sub-10 e Sub-12, á conclusión dun torneo que constará de partidas rápidas de 10min+2seg de incremento.

O sábado, día 30, ás 18.00 horas, a programación continúa con maxia da man do ilusionista Joshua Kenneth, no Auditorio. Natural da Coruña, o interese pola maxia deste rapaz inglés-coruñés comenza no 2006 vendo ao lexendario Mago Antón. Forma parte da primeira promoción da única universidade de ilusionismo do mundo, en San Lorenzo del Escorial, onde establece contactos con magos nacionais e internacionais. Este ano, Joshua Kennet gañou o Premio Frakson, un prestixioso galardón que cada ano distingue ao mellor ilusionista español.

O domingo día 31 os peveciños do Val do Dubra poderán despedir o ano no campo da feira de Bembibre, dende as 12.00 horas, a través da súa participación na carreira non competitiva San Silvestre.

Non podía faltar, para concluír un intenso mes de festexos, actividades e ledicia familiar, a tradicional visita dos Reis Magos de Oriente, que terá lugar o venres, día 5, véspera do día deReis.

A cabalga de Reis sairá dende o Campo de Feira facendo un percorrido polas rúas ata chegar ao Pavillón Municipal, onde recibirán ás nosas crianzas acompañados dos Paxes Reais. Alí entregarán un agasallo ás nenas e nenos que se acheguen a saudalos. A Cabalgata Real sairá ás 17.30 horas dende o Campo da Feira de Bembibre mentres que a recepción real terá lugar ás 18.30 horas. Os inchables abrirán ao público ás 19.30 horas e a degustación de roscón e chocolate celebrarase ás 20.00 horas.