Os traballos presentados por José María Paz Gago e Abraham Rivera, de xeito ex aequo, fixéronse por unanimidade co XXX Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, promovido polo Concello de Lalín en colaboración coa Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, coas asociacións gastronómicas galegas e coa Axencia Turismo de Galicia, recoñecido como o premio gastronómico nacional máis importante. Tamén destacaron a calidade de O Cocido é trending topic emitido pola Sexta e presentado por Carlos Prado e Del carquinyoli a la lucha de clases: por qué los gourmets no añoran a Vázquez Montalbán’, de Carlos G. Cano e emitido na Cadena Ser.