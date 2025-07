Dodro, un enclave único do que gozar na ribeira do Ulla

O Concello de Dodro localízase a uns 30 quilómetros de Santiago, onde esta fin de semana transcorre o cénit das festas do Apóstolo.

Natureza, patrimonio e actividades ao aire libre preséntanse como opcións inmellorables para gozar dun concello que destaca polos seus atractivos para os visitantes.

As Brañas de Laíño constitúen un dos humidais máis extensos e protexidos de Galicia, acollendo fauna única como a Emberiza schoeniclus lusitanica, unha ave endémica da península ibérica. Percorridas por sendeiros tranquilos, son perfectas para o contacto coa natureza e a observación de aves.

Dodro posúe un rico patrimonio que combina cruceiros, hórreos, petróglifos, mámoas e castros. Destacan os petróglifos de Bouza Abadín, con gravados prehistóricos complexos e catalogados como Ben de Interese Cultural.

Tamén están as mámoas da Paradegua e os castros de Bexo, Lestrove, Imo e outros locais. As igrexas barrocas de Santa María de Dodro, San Xián de Laíño e San Xoán de Laíño ofrecen estilos arquitectónicos e retablos notables, como o da autoría de Simón Rodríguez en San Xián. As ermidas da Leite e de San Amaro tamén espertan moito interese por antigüidade e tradición.

Dodro destaca, ademais, polos seus pazos señoriais, entre os que resaltan o Pazo de Lestrove, de estilo barroco, convertido en establecemento hostaleiro dende 2006, cunha capela dedicada ao Anxo da Garda, rodeado por xardíns e peches de pedra; o Pazo de Hermida ou Torres de Lestrove, residencia estival de Rosalía de Castro e Manuel Murguía, con orixe nas torres defensivas do século XII e considerado Ben de Interese Cultural, ou o Pazo de Tarrío, do século XVI, de planta en L, torre e cheminea impoñentes, construído por Antonio Ballesteros.

Ao tempo, os miradoiros do Pedregal, Bexo ou Pico da Muralla ofrecen fermosas panorámicas sobre a ría. E diversas rutas, así mesmo, permiten explorar a contorna: a Ruta circular de Lestrove, a Ruta de Bustelo e Pozo Bastón, ou percorridos literarios como a Ruta Pensa Nao e as dedicadas a Rosalía ou Eusebio Lorenzo Baleirón.

Precisamente, Dodro está vencellado a grandes voces da literatura galega: Rosalía de Castro, Eusebio Lorenzo Baleirón, Anxo Angueira e outros intelectuais que atoparon inspiración na contorna.

Así, o Concello concede desde 1988 o Premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, un prestixioso recoñecemento á lírica en galego.

Con máis de 200 hórreos, petróglifos milenarios, pazos aristocráticos, festivos roteiros literarios e paisaxes naturais, Dodro resulta un destino auténtico e diverso. Un lugar esencial para quen busca mergullarse na Galicia máis rural, literaria e verde.