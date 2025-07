A Estrada, un destino turístico con alma galega

Situado no corazón da provincia de Pontevedra, o concello da Estrada consolídase como un dos destinos turísticos máis auténticos e completos de Galicia. Co seu rico patrimonio histórico, natureza exuberante e tradicións vivas, ofrece ao visitante unha experiencia única.

O Pazo de Oca e os seus espectaculares xardíns forman un dos emblemas da Estrada. | Ricardo Grobas

Un dos grandes emblemas da zona é o Pazo de Oca, coñecido como o ‘Versalles galego’. Este impresionante conxunto señorial, rodeado de xardíns barrocos e estanques ornamentais, é unha parada obrigada para os amantes da historia e da arquitectura.

Pero A Estrada tamén é natureza en estado puro. As súas praias fluviais, como a do río Liñares ou a do Ulla, convértense en espazos de lecer perfectos para o verán, onde refrescarse e gozar dunha paisaxe privilexiada. Ademais, algunhas contan con áreas de picnic e zonas habilitadas para o baño, ideais para pasar o día en familia

Para os máis aventureiros, as rutas de sendeirismo que atravesan os montes e vales da comarca permiten descubrir paraxes de gran beleza, moitas delas conectadas co Camiño de Santiago, que atravesa parte do municipio no seu itinerario cara Compostela.

Sen dúbida, un dos eventos máis singulares é a Rapa das Bestas de Sabucedo, declarada Festa de Interese Turístico Internacional. Trátase dunha ancestral loita entre o home e o cabalo salvaxe, celebrada cada verán e que atrae a milleiros de visitantes de todo o mundo.

O sabor local tamén ten protagonismo gracias á tradicional sidra da Estrada, que vive un renacer nos últimos anos con iniciativas que recuperan a mazá autóctona e elaboran sidras de gran calidade, converténdose nun atractivo máis para os amantes do enoturismo.

En definitiva, A Estrada ofrece un turismo diverso e con personalidade: cultura, natureza, tradición e sabor galego nun só destino.