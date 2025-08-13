Festas Patronais de Ordes
Ordes, un lugar máxico para perderse na súa sosegada natureza
Redacción
Ordes é un municipio rural que toda persoa amante da natureza debe visitar se o que busca é un destino no que poder desconectar e respirar aire fresco mentres goza dunhas fermosas vistas.
O seu patrimonio inclúe atractivas praias, rías, parques etnográficos e unha rica arquitectura civil e relixiosa. As posibilidades para facer plans son innumerables. Sen embargo, hai unha actividade que aqueles que visiten Ordes non poden marchar sen facer: o sendeirismo.
O municipio ofrece diversas camiñatas para perderse entre as súas paisaxes. Unha das máis populares é a Ruta do Río Mercurín, un itinerario de sete quilómetros que transcorre pola beira do río no que se poden ver muíños rehabilitados, camiñar por pasarelas de madeira e ata observar animais como patos, cisnes, cabras africanas ou ocas.
Outra alternativa é a Ruta de San Paio, outro percorrido circular de sete quilómetros que parte da igrexa de San Paio de Buscás e que ofrece un relaxado paseo por camiños tradicionais, prados, bosques de carballos, zonas de colleita e pequenos regatos.
Por outra banda, outros dos espazos naturais máis atractivos de Ordes son os encoros de Vilagudín e Vilasenín. Estas masas de auga ofrecen un próspero fogar para diversas aves acuáticas, como patos, mergullóns, corvos mariños e gaivotas, en especial no outono e no inverno. Para gozar da experiencia ao completo recoméndase ir equipado cun telescopio. Ademais, tamén son cotos de pesca intensiva. Foron construídos na década dos oitenta e están destinados a abastecer de auga a poboación da comarca e a industria, sobre todo a central térmica de Meirama.
