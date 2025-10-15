O municipio viu nacer en 1985 á Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde, a primeira da comunidade
Rois, o pioneiro galego na defensa da muller rural
Redaccióniago rodríguez
A gran maioría de mulleres que se gañan a vida realizando tarefas no campo en moitos casos son herdeiras dunha tradición familiar que as enche de orgullo. Un claro exemplo disto é a vicepresidenta de CLUN, a principal cooperativa láctea de Galicia, Carmen Rodríguez, que tamén é a presidenta da Asociación Mulleres de Seu, formada no Concello de Ames.
Ela mesma sabe de primeira man o que significa ser gandeira e, por isto, leva anos traballando para dar visibilidade ao papel feminino no medio rural e fomentar a súa participación. «As mulleres son despensa de sabedoría», afirma. «Temos coñecementos que transmitimos de xeración en xeración, e agora toca aplicalos á innovación e á sostibilidade», apunta.
Arredor do 50% do leite empregado nas marcas incluídas nas cooperativa CLUN, Clesa, Feiraco e Únicla A2, procede de gandarías lideradas por mulleres. Este dato, para Rodríguez, «demostra que estamos transformando o sector desde dentro, con coidado e visión de futuro». Nesa intención por transformar o sector naceu a Asociación Mulleres de Seu, a cal define como «un espazo para compartir experiencias, formarnos e profesionalizarnos», indica, «pero tamén para motivar ás socias a participar de maneira activa na cooperativa».
Na actualidade, como vén sendo costume dende o ano 2008, celébrase o Día Internacional das Mulleres Rurais, unha data sinalada que serve para recoñecer e poñer en valor o papel fundamental que levan a cabo as mulleres no ámbito rural.
Se existe un lugar en Galicia no que o labor da muller rural está especialmente enraizado, ese é Rois, localidade pioneira no movemento de empoderamento feminino no campo.
Neste contexto, no ano 1985 fundouse a Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde, a primeira na historia de Galicia e que sentou precedente en España. Posteriormente, en 1990 constituíuse a Asociación de Mulleres Rurais de Ermeldo e, en 1994, a Asociación de Amas de Casa de Rois. Na actualidade, entre as tres entidades suman máis de 450 integrantes.
Inicialmente, estas entidades centrábanse en promover que as mulleres saísen da casa e tivesen acceso a formarse, pero hoxe en día o seu labor é máis social e comunitario.
O seu forte papel dinamizador e socializador serviu de axuda para moitas do colectivo, posto que abre a porta a que entre elas poidan manter contacto e fortalecer lazos entre si.
