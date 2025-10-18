Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Codisoil facilita aos seus clientes aforrar cos cupóns Waylet

A través da app gratuíta de Repsol poden efectuar pagos de forma rápida e segura

A súa aplicación gratuíta permite realizar pagos co móbil de forma segura e obter vantaxes exclusivas | CEDIDA

Redacción

Santiago

Coa chegada do frío, Codisoil, distribuidor oficial de Repsol, lembra aos seus clientes que poden beneficiarse dos cupóns de desconto de 15 € ou 20 € dispoñibles en Waylet, a aplicación oficial de Repsol.

Grazas a esta promoción, os usuarios poden obter 15 € de desconto se xa están rexistrados en Waylet, ou 20 € se se rexistran por primeira vez. Para trocar o cupón, o pedido debe ser igual ou superior a 350 €, e o pagamento debe realizarse a través da aplicación Waylet, dun xeito rápido, sinxelo e totalmente seguro.

O gasóleo de calefacción Repsol, distribuído por Codisoil, destaca polo seu alto poder calorífico e pola súa fórmula avanzada, que mellora o rendemento das caldeiras e prolonga a súa vida útil. A isto engádese a rapidez, proximidade e atención personalizada que distinguen o servizo de Codisoil, con entregas adaptadas ás necesidades de cada cliente.

Tecnoloxía e comodidade ao servizo do usuario

Waylet, a aplicación gratuíta de Repsol, permite pagar co teléfono móbil de forma segura e obter vantaxes exclusivas en carburantes, calefacción, luz e gas. Trocar os cupóns é tan doado como seleccionar Waylet como método de pagamento ao realizar o pedido de calefacción.

Con esta iniciativa, Codisoil reafirma o seu compromiso coa eficiencia, a innovación e o aforro, achegando aos fogares unha maneira máis intelixente de prepararse para o inverno.

Para consultar máis información ou encargar pedidos, os interesados poden visitar a súa páxina web: www.codisoil.com ou chamar ao teléfono gratuíto 682 69 39 06.

