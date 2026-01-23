Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fisterra, paraíso costeiro, conta cunha das dezasete rutas ciclistas de longa duración da rede Eurovelo

Camiño de Muxía e Fisterra, cando o final é o principio

Iago RodríguezIago Rodríguez

Na costa coruñesa, o municipio Fisterra preséntase como un dos destinos turísticos máis atractivos para os amantes do mar. Coñecido por ser o punto final de moitos dos peregrinos que prolongan o Camiño de Santiago, a vila aproveita a súa presenza en Fitur para promocionar ecoturismo e a actividade física, dando a coñecer as diferentes rutas de ciclismo de longa distancia en España da rede EuroVelo, creada pola Federación Europea de Ciclistas.

Unha delas, a Ruta dos Peregrinos, ten Fisterra como destino dun percorrido de 980 quilómetros e permite aos deportistas descubrir a beleza do Camiño Francés en bicicleta, pasando polas rexións de Navarra, A Rioxa e Castela e León. Na visita a este municipio costeiro tamén é obrigada a visita ao límite no que os romanos antigamente crían que remataba o mundo, o Cabo Fisterra. Neste lugar atópase o Faro de Fisterra, que está situado nunha contorna idónea para gozar dun atardecer único con vistas a un mar infinito.

Ademais, Fisterra alberga fermosas paisaxes naturais que se poden contemplar dende calquera dos seus tres miradoiros: o de Talón, o de Corbeiro e o de Mar de Fóra.

E como non podía ser doutra forma dada a súa localización, Fisterra é sinónimo de boa gastronomía, cun amplo abano de mariscos de calidade coma o boi, o centolo, os percebes, o lumbrigante ou a vieira, e no que destaca sobre todo o longueirón, produto típico desta vila da Costa da Morte.

A Asociación Profesional de Empresarios do Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía (Solpor) presentou en Fitur unha peza audiovisual que, tal e como sinala a técnica da asociación e actriz do vídeo, Amelia García, reflicte esa «decisión valiente» que moitos viaxeiros toman ao finalizar a súa peregrinaxe na capital galega: seguir camiñando cara a Fisterra. «Y en ese gesto, que parece pequeño, ocurre lo grande», explica.

Na súa intervención, Goldar sinalou como o protagonista do vídeo «descubre paisajes que no se olvidan: la magia de Ponte Maceira, la memoria de Olveiroa, la vitalidad de Cee y Corcubión, la espiritualidad de Muxía o la inmensidad de Fisterra».

Ademais, fixo fincapé nunha idea clave: que «no caminamos solos». E nesa idea «está una parte que para nosostros es fundamental: la inclusión», comentou a técnica de Solpor.

«El Camino hacia Fisterra y Muxía es un lugar donde el territorio emociona, pero también donde las personas se reconocen. Donde lo auténtico no es solo el paisaje, sino lo que despierta en cada uno: gratitud, coraje, empatía y ganas de seguir», reflectiu.

O éxito deste itinerario percíbese nos datos. O presidente de Solpor, Jesús Picallo, destacou que segundo os datos difundidos publicamente, desde a fundación «se han distribuido más de 180.000 credenciales del Camino a Fisterra y Muxía, para seguir dando respuesta a la demanda creciente». Picallo detallou ademais que este camiño «no es solo una ruta, es economía local, es empleo, es fijación de la actividad en el rural y es conservación del patrimonio». Por razóns como esta, transmiten a mensaxe de que «la experiencia no termina al llegar, se transforma», e que «el final también es el principio».

