Sendas verdes para conectar coa natureza en Oroso

O O concello de Trazo participou en Fitur dentro da promoción do xeodestino turístico da comarca de Ordes, dando a coñecer un territorio que destaca pola súa natureza, o seu patrimonio e a tranquilidade do medio rural.
Neste senso, destacou algúns dos principais atractivos turísticos do municipio, como a Área Recreativa de Chaián, situada á beira do río Tambre. Este é un espazo natural rodeado de carballos e castiñeiros, cunha gran vexetación de ribeira e idóneo para axendar plans familiares ou pescar. O lugar conta tamén con pequenas illas unidas por pontes de madeira e cunha praia fluvial apta para o baño, o que o converte nun enclave ideal para o lecer.
Moi preto desta área atópase a Ponte Albar, unha infraestrurtura histórica de cantería con cinco arcos de medio punto e tajamares en ambos os sentidos da corrente. Aínda que foi ampliada para adaptarse ás necesidades actuais do tráfico, conserva o seu valor patrimonial e é un espazo seguro para os peóns, ademais de formar un recuncho de gran beleza paisaxística.
O río Tambre, que marca o límite municipal con Santiago, é outro dos grandes protagonistas do territorio. Os seus fermosos paraxes e os bosques de ribeira que o acompañan están protexidos como Lugar de Interese Comunitario dentro da Rede Natura 2000, debido ao seu alto valor ecolóxico. Nas súas marxes existen áreas recreativas e zonas habilitadas para a pesca deportiva, unha actividade moi tradicional en Trazo.
Na comarca de Ordes e limitando con Santiago, o municipio de Oroso inclúe un dos recursos turísticos máis interesantes para os que buscan un plan familiar, activo e en conexión coa natureza. Trátase dun dos tramos da vía verde Compostela-Tambre-Lengüelle, considerada unha das cinco mellores vías verdes de España pola Fundación de Ferrocarriles de España.
Con 26,5 quilómetros en total, o itinerario que pasa por territorio de Oroso abarca uns 17 quilómetros e está perfectamente adecuado para que as familias poidan gozar desta experiencia cun ritmo relaxado e de forma segura. Os viaxeiros poden compler o treito tanto a pé como en bici, e ao longo do mesmo serán testemuñas da beleza da contorna que rodeaba a antiga vía de ferrocarril que unía Compostela con A Coruña.
A ruta tamén satisfai os desexos dos aventureiros, que ao longo dos sendeiros poderán ser descubridores de hipnotizantes paisaxes naturais e tesouros históricos. No seu paso por Oroso, os camiñantes poderán cruzarse coa igrexa de San Miguel de A Gándara ou cos Castros de Recouso e Vilalbarro, os restos máis importantes desta cultura antiga no municipio. Esta viaxe no tempo adaptada ao paso de cada persoa conta tamén con diversas áreas de descanso para recuperar forzas e gozar do entorno dunha forma sosegada e tranquila.
