Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca IngridDesaloxoHuelga de busesOla de robos
instagram

Fitur 2026

Sendas verdes para conectar coa natureza en Oroso

Iago RodríguezIago rodríguez

O O concello de Trazo participou en Fitur dentro da promoción do xeodestino turístico da comarca de Ordes, dando a coñecer un territorio que destaca pola súa natureza, o seu patrimonio e a tranquilidade do medio rural.

Neste senso, destacou algúns dos principais atractivos turísticos do municipio, como a Área Recreativa de Chaián, situada á beira do río Tambre. Este é un espazo natural rodeado de carballos e castiñeiros, cunha gran vexetación de ribeira e idóneo para axendar plans familiares ou pescar. O lugar conta tamén con pequenas illas unidas por pontes de madeira e cunha praia fluvial apta para o baño, o que o converte nun enclave ideal para o lecer.

Moi preto desta área atópase a Ponte Albar, unha infraestrurtura histórica de cantería con cinco arcos de medio punto e tajamares en ambos os sentidos da corrente. Aínda que foi ampliada para adaptarse ás necesidades actuais do tráfico, conserva o seu valor patrimonial e é un espazo seguro para os peóns, ademais de formar un recuncho de gran beleza paisaxística.

O río Tambre, que marca o límite municipal con Santiago, é outro dos grandes protagonistas do territorio. Os seus fermosos paraxes e os bosques de ribeira que o acompañan están protexidos como Lugar de Interese Comunitario dentro da Rede Natura 2000, debido ao seu alto valor ecolóxico. Nas súas marxes existen áreas recreativas e zonas habilitadas para a pesca deportiva, unha actividade moi tradicional en Trazo.

Na comarca de Ordes e limitando con Santiago, o municipio de Oroso inclúe un dos recursos turísticos máis interesantes para os que buscan un plan familiar, activo e en conexión coa natureza. Trátase dun dos tramos da vía verde Compostela-Tambre-Lengüelle, considerada unha das cinco mellores vías verdes de España pola Fundación de Ferrocarriles de España.

Con 26,5 quilómetros en total, o itinerario que pasa por territorio de Oroso abarca uns 17 quilómetros e está perfectamente adecuado para que as familias poidan gozar desta experiencia cun ritmo relaxado e de forma segura. Os viaxeiros poden compler o treito tanto a pé como en bici, e ao longo do mesmo serán testemuñas da beleza da contorna que rodeaba a antiga vía de ferrocarril que unía Compostela con A Coruña.

Noticias relacionadas

A ruta tamén satisfai os desexos dos aventureiros, que ao longo dos sendeiros poderán ser descubridores de hipnotizantes paisaxes naturais e tesouros históricos. No seu paso por Oroso, os camiñantes poderán cruzarse coa igrexa de San Miguel de A Gándara ou cos Castros de Recouso e Vilalbarro, os restos máis importantes desta cultura antiga no municipio. Esta viaxe no tempo adaptada ao paso de cada persoa conta tamén con diversas áreas de descanso para recuperar forzas e gozar do entorno dunha forma sosegada e tranquila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents