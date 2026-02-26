Festa do Queixo de Arzúa
Toldos Gómez dase a man coa Festa do Queixo de Arzúa
Redacción
A empresa Toldos Gómez repite e reforza o seu compromiso como entidade colaboradora oficial da Festa do Queixo de Arzúa, unhas das citas gastronómicas máis destacadas do panorama galego que congrega milleiros de visitantes ano tras ano e precisa da colaboración de parte do tecido empresarial local para superar as expectativas de cada edición.
Deste modo, a firma de fabricación e montaxe de toldos con sede central en Arzúa acordou renovar e ampliar o seu patrocinio co festexo. Esta decisión non só significa a continuidade do seu apoio, senón unha ampliación notable das achegas, tanto a nivel económico como en servizos e accións directas que melloran a experiencia da festa e a súa visibilidade.
Así, a entidade consolida a súa implicación cun proxecto que mestura tradición, identidade, música, gastronomía e proxección de futuro.
«Emociónanos ser patrocinadores da 51º Festa do Queixo de Arzúa. É a nosa forma de agradecer a esta terra o que nos brinda, reafirmando noso compromiso con Arzúa e co que nos fai únicos», resaltan dende a empresa.
A ampliación desta colaboración tradúcese nun maior apoio loxístico e estrutural durante a celebración do evento, contribuíndo a mellorar os espazos, o confort das persoas asistentes e a imaxe xeral da festa. Deste xeito, Toldos Gómez amosa o seu papel como empresa comprometida coa comunidade. Concretamente, a firma ocuparase da produción das lonas, bandeirolas e parte sinalética do evento. Unha achega fundamental para garantir a calidade visual e funcional dun evento que congrega en Arzúa a visitantes de toda Galicia.
Moito máis que toldos
Toldos Gómez avanza co lema Moito máis que toldos, unha afirmación que resume a súa ampla gama de liñas de negocio. Por un lado, ofrecen diferentes solucións para protexerse do sol: cortiñas, toldos verticais, faldóns, biombos exteriores, etc.
Así mesmo, elaboran lonas de transporte axustadas ás condicións de cada tipo de vehículo e os produtos que distribúe. Para os que busquen unha protección a maior escala, Toldos Gómez tamén se ocupa de montar carpas de aluminio ou plegables, parkings, cenadores ou pérgolas idóneas para a organización de eventos ao aire libre ou protexer os establecementos do mal tempo.
Asemade, dispoñen dunha gran variedade de lonas e toldos cubrir exploracións agrícolas gandeiras, o que permite asegurar o benestar dos cultivos, animais e maquinaria. Por outra banda, ofrecen servizos de impresión dixital e rotulación con vinilo de corte ou pintura sobre diversos soportes a gran formato.
Aposta pola sostibilidade
Tamén destaca a aposta de Toldos Gómez como firma de fabricación sostible. Dende 2016 forman parte do Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a maior iniciativa de responsabilidade social empresarial e sostibilidade do mundo. Esta proposta convida ás empresas a aliñar súas estratexias con dez principios universais en dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción. n
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
- El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify
- Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez
- Encuentran al hombre de 63 años que había desaparecido en Padrón
- Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago