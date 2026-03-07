Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre LavacollaElecciones USCEclipse solar GaliciaVIII Gala del DeporteGuerra Oriente Medio
instagram

Día Internacional da Muller

Dumbría abre camiños en materia de igualdade

Iago RodríguezIago Rodríguez

O Concello de Arzúa unirase para celebrar o Día Internacional da Muller. A campaña deste ano, Arzúa en Igualdade, reafirma seu compromiso cos labores de visibilización e empoderamento feminino baixo o lema Agora e sempre, nin un paso atrás.

Un grupo de veciñas de Dumbría na praia. | CEDIDA

Un grupo de veciñas de Dumbría na praia. | CEDIDA

A programación arrancará mañá con Pedaladas pola igualdade, unha ruta circular en bicicleta de catro quilómetros considerada de baixa dificultade e aberta a todos os niveis e idades. O punto de partida será a Praza de Galicia ás 11.00 horas, onde tamén rematará o percorrido con petiscos e agasallos para todos os participantes.

A próxima iniciativa terá lugar o luns, cando a partir das 11.00 horas a emisora Radio Arzúa emita un programa especial baixo o título Elas… Referentes!, coa participación de mulleres do municipio. O espazo estará conducido por Lidia Veiga e pola concelleira de Igualdade, Lucía López, e nace coa finalidade de recoñecer traxectorias femininas locais e contribuír á construción dunha memoria colectiva desde unha perspectiva de xénero. O día 14, ás 17:00 horas, a Casa das Mulleres acollerá o obradoiro Revirando a tradición: cantigas con voz de muller. A actividade combinará canto e pandeireta para revisar coplas tradicionais desde unha perspectiva feminista, reflexionando sobre o papel das mulleres na transmisión cultural e sobre a presenza de estereotipos de xénero no patrimonio oral. O 21 de marzo, de 11.30 a 14.00 horas, organizarase o obradoiro Puntadas de rebeldía: bordando para a igualdade, na Casa das Mulleres. n

O Concello de Dumbría quenta motores para celebrar unha data especial: o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, baixo o lema Abrindo camiños en igualdade. Unha campaña que combina sensibilización, divulgación histórica e participación veciñal ao longo de todo o mes.

Entre as accións destacadas figura o reparto de abridores conmemorativos no Concello, un xesto simbólico co que se busca reforzar a visibilidade do 8M e implicar á cidadanía na construción dunha sociedade máis xusta. O material será elaborado pola asociación Íntegro, entidade da Costa da Morte que traballa coas persoas con diversidade funcional. A programación arrincou xa o 27 de febreiro coa xornada Teatralízate, un obradoiro de teatro dirixido ás nais e mulleres das familias do alumnado do CEIP Plurilingüe Santa Eulalia. A actividade xerou un espazo de sororidade, expresión e lecer compartido.

Noticias relacionadas

No eido divulgativo, Dumbría organiza as xornadas As Mulleres na Antigüidade, impartidas pola xornalista e historiadora Nieves García Centeno. O ciclo constará de catro sesións —os días 7, 14, 21 e 28 deste mes ás 11.30 horas— nas Instalacións Municipais do Conco. Ao longo dos encontros abordarase o papel feminino nas grandes civilizacións do Mediterráneo e no mundo celta, afondando na independencia xurídica no Antigo Exipto, a influencia en Roma, o contraste entre mito e realidade en Grecia e o prestixio das mulleres na cultura celta. A entrada será libre ata completar aforo. Desde o Concello subliñan que a igualdade vai máis alá dunha data concreta e reiteran o seu compromiso por avanzar cara a un futuro con máis dereitos e oportunidades para toda a veciñanza, tanto homes coma mulleres. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
  2. Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
  3. Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
  4. María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
  5. Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
  6. Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
  7. Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
  8. El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores

Lobo Antunes, el envés del alma y la geografía del silencio

Dumbría abre camiños en materia de igualdade

Antonio Souto, veterinario de Hipra experto en gestión de personal: "Las granjas gallegas ya compiten con otros sectores por la mano de obra"

Antonio Souto, veterinario de Hipra experto en gestión de personal: "Las granjas gallegas ya compiten con otros sectores por la mano de obra"

A xornalista Raquel C. Pico gaña o Xohana Torres coa ollada nos anos 20

A xornalista Raquel C. Pico gaña o Xohana Torres coa ollada nos anos 20

O PP de Santiago denuncia que o Goberno oculta datos da negociación con Ryanair

O PP de Santiago denuncia que o Goberno oculta datos da negociación con Ryanair

Las armas de destrucción de Irán

A Silveira de Kiko da Silva, 7 de marzo de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 7 de marzo de 2026

El Sergas lidera la sanidad verde en España: una estrategia de economía circular que ya da resultados

El Sergas lidera la sanidad verde en España: una estrategia de economía circular que ya da resultados
Tracking Pixel Contents