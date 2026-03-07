Día Internacional da Muller
Dumbría abre camiños en materia de igualdade
Iago RodríguezIago Rodríguez
O Concello de Arzúa unirase para celebrar o Día Internacional da Muller. A campaña deste ano, Arzúa en Igualdade, reafirma seu compromiso cos labores de visibilización e empoderamento feminino baixo o lema Agora e sempre, nin un paso atrás.
A programación arrancará mañá con Pedaladas pola igualdade, unha ruta circular en bicicleta de catro quilómetros considerada de baixa dificultade e aberta a todos os niveis e idades. O punto de partida será a Praza de Galicia ás 11.00 horas, onde tamén rematará o percorrido con petiscos e agasallos para todos os participantes.
A próxima iniciativa terá lugar o luns, cando a partir das 11.00 horas a emisora Radio Arzúa emita un programa especial baixo o título Elas… Referentes!, coa participación de mulleres do municipio. O espazo estará conducido por Lidia Veiga e pola concelleira de Igualdade, Lucía López, e nace coa finalidade de recoñecer traxectorias femininas locais e contribuír á construción dunha memoria colectiva desde unha perspectiva de xénero. O día 14, ás 17:00 horas, a Casa das Mulleres acollerá o obradoiro Revirando a tradición: cantigas con voz de muller. A actividade combinará canto e pandeireta para revisar coplas tradicionais desde unha perspectiva feminista, reflexionando sobre o papel das mulleres na transmisión cultural e sobre a presenza de estereotipos de xénero no patrimonio oral. O 21 de marzo, de 11.30 a 14.00 horas, organizarase o obradoiro Puntadas de rebeldía: bordando para a igualdade, na Casa das Mulleres. n
O Concello de Dumbría quenta motores para celebrar unha data especial: o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, baixo o lema Abrindo camiños en igualdade. Unha campaña que combina sensibilización, divulgación histórica e participación veciñal ao longo de todo o mes.
Entre as accións destacadas figura o reparto de abridores conmemorativos no Concello, un xesto simbólico co que se busca reforzar a visibilidade do 8M e implicar á cidadanía na construción dunha sociedade máis xusta. O material será elaborado pola asociación Íntegro, entidade da Costa da Morte que traballa coas persoas con diversidade funcional. A programación arrincou xa o 27 de febreiro coa xornada Teatralízate, un obradoiro de teatro dirixido ás nais e mulleres das familias do alumnado do CEIP Plurilingüe Santa Eulalia. A actividade xerou un espazo de sororidade, expresión e lecer compartido.
No eido divulgativo, Dumbría organiza as xornadas As Mulleres na Antigüidade, impartidas pola xornalista e historiadora Nieves García Centeno. O ciclo constará de catro sesións —os días 7, 14, 21 e 28 deste mes ás 11.30 horas— nas Instalacións Municipais do Conco. Ao longo dos encontros abordarase o papel feminino nas grandes civilizacións do Mediterráneo e no mundo celta, afondando na independencia xurídica no Antigo Exipto, a influencia en Roma, o contraste entre mito e realidade en Grecia e o prestixio das mulleres na cultura celta. A entrada será libre ata completar aforo. Desde o Concello subliñan que a igualdade vai máis alá dunha data concreta e reiteran o seu compromiso por avanzar cara a un futuro con máis dereitos e oportunidades para toda a veciñanza, tanto homes coma mulleres. n
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores