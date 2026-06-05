Festa do Corpus no Pino
Arca celebra o Corpus entre polbo, música e peregrinos no corazón do Camiño Francés
Arca, capital municipal do Concello do Pino e punto de partida da última etapa do Camiño Francés, vive esta fin de semana as súas tradicionais festas do Corpus Christi. A celebración, que comeza hoxe venres e esténdese ata o domingo 7, combina actos relixiosos, música, gastronomía e actividades para todas as idades nun enclave que recibe cada ano milleiros de peregrinos de camiño a Compostela.
As celebracións comezan este venres coa tradicional Feira do Polbo, que arrancará ás 20.30 horas. A xornada rematará cunha verbena amenizada polas orquestras Finisterre e Miramar.
As celebracións de mañá sábado 6 empezarán n coa alborada e pasarrúas da Banda de Música de Arca ás 10.30 horas. Ás 13.30 horas celebrarase a misa solemne acompañada polo Coro de Arca e, a continuación, sesión vermú coa orquestra Salsarena.
Pola tarde, a partir das 17.00 horas, terá lugar a popular Festa do Neno, mentres que a verbena nocturna contará coa actuación de Salsarena e do grupo Aché.
O domingo 7, día grande da celebración, comezará cunha salva de bombas ás 9.00 horas e un novo pasarrúas da Banda de Música de Arca. Ás 12.00 horas sairá a procesión desde O Pedrouzo ata a igrexa parroquial e, acto seguido, celebrarase a misa solemne acompañada polo Coro de Arca. A sesión de baile correrá a cargo do dúo Óbice e, xa pola tarde, a Banda de Música de Arca ofrecerá un concerto a partir das 19.30 horas.
As festas do Corpus constitúen unha das citas máis destacadas do calendario local e representan tamén unha oportunidade para mostrar aos milleiros de visitantes que atravesan a localidade cada ano a riqueza cultural e festiva dunha parroquia intimamente ligada ao fenómeno da peregrinación a Compostela.
A pegada xacobea está, en efecto, moi presente nesta parroquia, situada a pouco máis de vinte quilómetros de Santiago. Segundo os últimos datos da Oficina do Peregrino, máis de 70.000 camiñantes xa pasaron por Arca no que vai de 2026 seguindo o Camiño Francés, a ruta xacobea máis concorrida. O pasado ano foron máis de 242.000 os peregrinos que atravesaron este núcleo antes de completar a súa viaxe na Praza do Obradoiro. n
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